В Москве у нового здания СК установят трёхметровую скульптуру архангела Михаила

В Следственном комитете начали сбор денег на установку у здания ведомства в Москве скульптуры архангела Михаила, который считается покровителем СК, со ссылкой на письмо руководителя управления учебной и воспитательной работы ведомства Сергея Петрова пишет РБК.

По словам Петрова, сотрудники его управления будут отчислять на скульптуру 0,5% своего денежного содержания. В письме руководителям других управлений СК уточняется, что взнос с одного человека составит около 1,5 тысячи рублей. Деньги на статую собирает ассоциация «Союз ветеранов следствия» — там заявили, что она будет установлена возле парадного входа строящегося в Техническом переулке нового здания Следственного комитета. Ориентировочная стоимость проекта составит 13 миллионов рублей.

Эскиз композиции утвердил председатель СК Александр Бастрыкин: скульптура будет представлять собой «бронзовую трёхметровую фигуру архангела Михаила, попирающего копьём змея, что символизирует победу сил света над силами тьмы».

Глава «Союза ветеранов следствия» Владимир Донцов отметил, что статуя будет способствовать «духовно-нравственному воспитанию молодёжи» и украсит территорию и облик квартала, где будет здание СК. Отмечается, что установку скульптуры благословил патриарх Кирилл.