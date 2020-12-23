В Москве суд приговорил муниципального депутата Юлию Галямину к двум годам условно по «дадинской» статье

Тверской суд Москвы признал виновной муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину по «дадинской» статье (212.1 УК РФ) за неоднократные нарушения в проведениях митингов. Судья назначил активистке два года условно, хотя изначально прокурор запросил для подсудимой три года колонии.

Слушания по делу прошли в среду, 23 декабря. Как утверждает гособвинение, летом 2020 года депутат опубликовала в соцсетях призывы выйти на несогласованную акцию протеста против поправок в Конституцию. 15 июля на акцию пришло не менее 150 человек. По мнению судьи, митинг Галямина завуалировала под встречу с избирателями.

«Участники всех акций призывали к противоправным действиям, создавали угрозу вреду и здоровью граждан, мешали пешеходам и транспорту», — цитирует слова судьи «Медиазона».

Кроме двух лет условно, суд назначил Галяминой испытательный срок на два года, а также оставил меру пресечения в виде подписки о невыезде до вступления приговора в силу. Адвокат женщины заявил журналистам «Интерфакс» о том, что они намерены обжаловать приговор.

Поддержать Галямину к суду пришло несколько сотен человек. Сама депутат приехала на приговор с сумкой и вещами в случае изменения ей меры пресечения на арест до вступления приговора в законную силу.

Уголовное дело против Галяминой Следственный комитет возбудил в июле этого года. До этого дома у Галяминой проводили обыски по делу ЮКОСа. Позднее московский суд оштрафовал её на 200 тысяч рублей за пикет в поддержку журналиста Ильи Азара в конце мая.

Статью 212.1 УК РФ называют дадинской по фамилии активиста Ильдара Дадина — он стал первым в России осуждённым по этой статье, однако его приговор отменил Верховный суд. По этой же статье осуждён активист Константин Котов. Его приговорили к четырём годам колонии за участие в четырёх мирных акциях протеста и пост в фейсбуке с призывом участвовать в митинге на Трубной площади в поддержку кандидатов в Мосгордуму.