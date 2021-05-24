В Москве суд отменил условный приговор экс-полицейскому, ранившему 13-летнюю девочку

Мосгорсуд отменил приговор в отношении бывшего сержанта патрульно-постовой службы, приговорённого к трём годам колонии условно за выстрел в ногу 13-летней девочке, пишет РИА Новости.

«Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе», — сообщили в суде.

Бывшего полицейского оставили под подпиской о невыезде. Пересмотреть представление прокурора на приговор Симоновского суда Москвы ранее просил правозащитник Иван Мельников. Он счёл приговор необоснованно мягким.

Инцидент произошёл в декабре 2020 год на Судостроительной улице Москвы. Сотрудник полиции поссорился с 13-летней Софией, после чего достал из кармана травматический пистолет и выстрелил девочке в ногу. Сама она говорила, что полицейский был знакомым её родителей и пытался её домогаться.