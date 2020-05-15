В Москве сотни мигрантов устроили акцию протеста возле одного из рынков (ВИДЕО)

Возле рынка «Фуд сити» в Москве сотни мигрантов устроили акцию протеста против повышения администрацией арендной платы. В итоге это вылилось в столкновения с полицией.

Как пишет проект Baza, торговцы попросили у администрации рынка снизить им арендную ставку из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, но арендодатель объявил о повышении платы за одну площадку на две тысячи рублей. По данным издания «Коммерсантъ», это привело к тому что у торгового центра собрались около 500 человек, а к рынку прибыли полицейские.

«Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что между администрацией торгового учреждения и арендаторами возник финансовый спор, участников которого полицейские призвали к соблюдению общественного порядка, в том числе с использованием средств громкоговорящей связи. Впоследствии граждане разошлись», — сообщил «Ъ» начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин, добавив, что пострадавших в результате инцидента нет.

При этом руководство «Фуд сити» опровергло информацию о повышении ставки. По их словам конфликт с торговцами уже решён — на рынке открыли дополнительные торговые площадки и удовлетворили тем самым «возросший спрос на торговые места».