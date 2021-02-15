В Москве скончался ветеран, которому отказались дать квартиру из-за «лишних сантиметров» в его однушке

В Москве умер 94-летний ветеран Великий Отечественной войны Вагаршак Хачатрян, который много лет жил на кухне, а столичные власти больше 10 лет отказывали ему в улучшении жилищных условий из-за «40 лишних сантиметров», сообщила Znak.com его дочь Лилит Хачатрян.

На протяжении 2020 года семья ветерана безуспешно пыталась добиться от руководства Москвы выделения Вагаршаку Хачатряну квартиры, так как последние годы он жил на кухне в небольшой однокомнатной квартире вместе с дочкой, внучкой и правнучкой. В конце ноября семья Хачатрян обратилась в суд, но до вынесения судебного решения ветеран уже не дожил.

Вагаршак Хачатрян родился в 1926 году в Краснодаре, в 30-х годах с началом жуткого голода семья Хачатрян перебралась из Краснодара на родину в Армению, в Ереван. Когда Хачатряну исполнилось 14 лет, началась война. В 1944 году 17-летнего Вагаршака Хачатряна забрали на фронт. После победы в Великой Отечественной войне он продолжил службу в рядах советской армии: прошёл обучение в Сочи, получил звание лейтенанта, стал офицером, потом служил в Белоруссии.

В 60-х Хачатрян перебрался в Москву; продав всё имущество в Ереване, семья ветерана смогла купить крохотную однокомнатную квартиру на севере Москвы. Когда у ветерана появилась внучка, жить всем вместе стало тесновато. Ветеран не раз обращался к властям столицы и президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой улучшить жилищные условия.