В Москве силовики задержали террориста, захватившего отделение «Альфа-банка»

Мужчина, захвативший одно из отделений «Альфа-банка» в Москве задержан сотрудниками спецподразделений правоохранительных органов, сообщает telegram-канал издания Baza.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали, что «в отделение одного из банков на улице Земляной вал вошёл неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован. При этом злоумышленник потребовал крупную сумму денег.

По данным СМИ, взрывотехники обнаружили у захватчика муляж взрывного устройства. По предварительным данным, в результате спецоперации пострадавших нет.