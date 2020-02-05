В Москве школьница отбилась при помощи самоката от педофила-полицейского

В Москве 11-летняя школьница смогла при помощи самоката отбиться от педофила, напавшего на неё у лифта. Когда преступника задержали, выяснилось, что он является сотрудником полиции. 4 февраля Головинский суд Москвы признал мужчину виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как пишет «Московский комсомолец», инцидент произошёл осенью 2018 года. Школьница у подъезда своего дома ждала подруг, чтобы пойти погулять, но не дождавшись их решила вернуться домой. Вслед за девочкой в подъезд вошёл неизвестный мужчина. Оказавшись в лифте с ребёнком, он снял штаны. 11-летняя девочка не растерялась и ударила педофила самокатом в пах. От боли он отступил назад, и в этот момент двери лифта закрылись. Придя домой школьница сразу же рассказала о случившемся матери, а та вызвала полицейских — они смогли по горячим следам выследить извращенца по записям камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что злоумышленник сам является сотрудником правоохранительных органов, он служил в звании старшего сержанта в полку по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий ГУ МВД России по Московской области. После случившегося он был уволен со службы в полиции за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.