В Москве Росгвардия задержала Бабу Ягу, укравшую у Деда Мороза мешок с подарками (ВИДЕО)

Сотрудники Росгвардии в Москве провели показные занятия по профилактике преступлений на территории усадьбы Деда Мороза, где установлена кнопка тревожной сигнализации, сообщается на сайте ведомства.

«По легенде занятий, злоумышленница, в роли которой выступила Баба Яга, проникла в московскую усадьбу Деда Мороза и похитила у него мешок с подарками. Когда волшебник заметил пропажу мешка, он нажал кнопку тревожной сигнализации. На вызов незамедлительно прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали злоумышленницу. Благодаря оперативным и слаженным действиям росгвардейцев похищенный мешок с игрушками был возвращён Деду Морозу», — рассказали в Росгвардии.

Дед Мороз поблагодарил росгвардцейца и пожал ему руку, назвав его «моим хорошим».

В Росгвардии рассказали, что, несмотря на «сказочную атмосферу учений», вопрос безопасности имущества наиболее актуален в период праздников.