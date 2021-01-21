В Москве разрешили работать колледжам, спортшколам и музеям

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о смягчении действующих ограничений в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте чиновника.

С 22 января возобновляется работа колледжей, спортивных школ и детских досуговых учреждений дополнительного образования, находящихся в ведомстве московского правительства.

Также разрешена работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимальное число зрителей разрешено увеличить с 25% до 50% от общей вместимости зала.

В то же время сохраняются действующие ограничения в работе ресторанов, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных заведений.

Пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется продолжать сохранять домашний режим, а для организаций остаётся в силе требование о переводе не менее трети сотрудников на удалённую работу.