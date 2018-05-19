В Москве прошёл учредительный съезд партии Навального «Россия будущего»

В Москве в бизнес-центре «Омега Плаза» прошел учредительный съезд партии сторонников Алексея Навального, пишет РБК. Партия получила название «Россия будущего».

Сам Алексей Навальный на съезде не присутствовал - он находится под административным арестом за организацию несогласованной акции в Москве 5 мая.

По словам главы юридического отдела ФБК Ивана Жданова, на съезд приехали 124 делегата из 60 регионов. Для регистрации партии по закону нужно по два делегата не менее чем от половины российских субъектов.

Название новой партии отсылает к словосочетанию «прекрасная Россия будущего», которое Навальный регулярно использует, говоря о преобразованиях, которые он намерен провести в случае прихода к власти.

Накануне съезда глава штаба Навального Леонид Волков рассказал Znak.com, что в разных регионах России были задержаны 28 сотрудников штабов, часть которых должна была участвовать в съезде.

Напомним, Алексей Навальный пытался зарегистрировать партию с 2012 года, но каждый раз он получал отказ от Минюста. По словам Леонида Волкова, съезд 19 мая стал уже седьмой попыткой учредить партию. В прошлый раз сторонники Навального собирались провести учредительный съезд в марте, однако мероприятие отменили, так как название «Партия прогресса» присвоила себе другая партия, которую создал бывший замглавы московского штаба Виталий Серуканов.