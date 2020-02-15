В Москве прошёл митинг по поправкам в Конституцию

В Москве на Суворовской площади прошёл митинг по поправкам в Конституцию РФ. Собравшиеся требовали проведения полноценного референдума вместо всенародного голосования. Инициаторами мероприятия выступили левопатриотические движения. По оценкам координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, согласованный митинг посетили порядка трёх тысяч человек.

«Мы выступаем за то, чтобы голосование по поправкам шло отдельно, а не целым пакетом», — заявил Удальцов. Он добавил, что следующая акция запланирована на 23 февраля.

Как пишет «Интерфакс», участники акции требовали внести в главный документ России свои поправки. В частности, речь шла о передаче в государственную собственность природных ресурсов, возвращении прежнего возраста выхода на пенсию, установлении платы за услуги ЖКХ не более 10% от совокупного дохода семьи, прогрессивном налогообложении доходов физических лиц. Также собравшиеся требовали привязать зарплаты госчиновников к прожиточному минимуму.