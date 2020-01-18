В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию

В Москве днём 18 января у здания Администрации президента начались одиночные пикеты против внесения поправок в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин.

Инициатором протестов выступил журналист Илья Азар. На своей странице в Facebook он разместил вечером 17 января публикацию о готовящемся пикете. Также он пригласил всех, кого не устраивает намерение Путина изменить Конституцию РФ, присоединиться к нему.

«Путин совершил конституционный переворот, с помощью которого окончательно узурпирует власть и будет править Россией, пока смерть не разлучит нас. Последние надежды, что в обозримом будущем в России что-то изменится к лучшему, рухнули, а в ответ звенящая тишина», — написал Азар.

Как пишет «Дождь», на акцию пришли участники прокремлёвского движения SERB. Одна из активисток разорвала плакат участника пикета, женщину задержали правоохранители.

Как сообщает корреспондент издания, после этого полицейские начали переписывать паспортные данные некоторых пикетчиков и фотографировать их плакаты.