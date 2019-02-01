В Москве полковника антикоррупционного управления МВД арестовали за взятку в 15 млн рублей

Пресненский районный суд Москвы арестовал полковника столичного антикоррупционного управления МВД Евгения Кашматова по обвинению в получении взятки в 15 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

Кашматов арестован до 7 февраля, суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.

По версии следствия, Евгений Кашматов, руководивший отделом по борьбе с налоговыми преступлениями по линии топливно-энергетического комплекса, а также начальник отделения управления «Ц» ГУСБ МВД Дмитрий Атаев и их друг, бывший полицейский Тимур Дзусов, получили 15 миллионов рублей от владельца ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» за прекращение её проверки.

Следователи утверждают, что фигуранты вымогали деньги у предпринимателя. Кашматов не признаёт вину.