В Москве полиция разогнала людей, собиравшихся записать обращение для «Прямой линии» с Путиным (ВИДЕО)

Полиция разогнала жителей московского района Люблино, которые собирались записать обращение для «Прямой линии» с Владимиром Путиным, написал в Facebook кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Сараев.

По его словам, москвичи 17 июня собрались у себя во дворе, чтобы записать обращение.

«Приехала полиция, потребовала разойтись, подогнали автозак. Полицейские сказали, чтобы больше трёх не собирались, а кто не согласен — в автозак. Никто не захотел уезжать в автозаке из собственного двора», — рассказал Сараев.

По словам Сараева, часть обращения удалось записать - в нём жители Люблино жалуются на точечную застройку и на действия полиции, в частности, на то, что «мать двоих детей полицейские караулили около подъезда». Подробностей Сараев не уточнил.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным, во время которой он будет отвечать на вопросы россиян, пройдёт 20 июня.