В Москве полиция пришла с обысками к сотрудникам студенческого журнала Doxa

Утром 14 апреля в Москве полицейские устроили обыски у сотрудников студенческого журнала Doxa, сообщается в телеграм-канале издания.

Оперативные мероприятия проводятся в редакции Doxa, а также дома у редакторов Армена Арамяна, Владимира Метёлкина и Натальи Тышкевич. В рамках какого дела проводятся обыски, пока неизвестно. После начала обыска сотрудники перестали выходить на связь. Тышкевич успела сообщить «ОВД-Инфо», что силовики выломали дверь в её квартиру.

Журнал Doxa создали студенты и выпускники ВШЭ и других вузов. Издание поддерживало студентов, которых задерживали летом 2019 года на акциях протеста из-за выборов в Мосгордуму. В декабре 2019 года ВШЭ лишила журнал статуса студенческой организации.

В январе 2021 года Роскомнадзор потребовал от Doxa удались с Youtube видеообращение о запугивании студентов перед митингами в поддержку Алексея Навального.