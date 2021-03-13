В Москве полицейские начали массовые задержания на форуме независимых депутатов «Муниципальная Россия»

Сотрудники полиции начали массовые задержания на форуме «Муниципальная Россия», который проводит проект «Объединённые демократы». Правоохранители прервали выступление экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и сообщили, что «все будут задержаны».

Как сообщают телеграм-каналы, полицейские задержали директора «Открытой России»* и оппозиционера Андрея Пивоварова, координатора проекта Татьяну Усманову, политиков Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина и Евгения Ройзмана. Также известно о задержании нескольких журналистов.

По информации телеграм-канала Avtozak LIVE, на всех задержанных будут оформлять протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ (сотрудничество с нежелательной организацией).

«Мы сейчас все в зале, нас 150–200 человек. Сотрудники полиции перекрыли вход. Они выпускают людей по одному, и, насколько я понимаю, они переписывают паспортные данные», — рассказала «Новой газете» координатор «Открытой России» Татьяна Усманова до задержания.

* Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории РФ.