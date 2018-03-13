В Москве подожгли стену приёмной ФСБ

Житель Астрахани облил горючей жидкостью и поджёг стену у входа в приёмную Федеральной службы безопасности (ФСБ), расположенную на улице Кузнецкий мост в Москве, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

По словам источника, 66-летний поджигатель задержан, у него «изъят плакат оппозиционного содержания». Задержанный заявил, что устроил поджог в знак протеста, но не стал пока давать более подробных объяснений.

Полиция составила на жителя Астрахани административный протокол о мелком хулиганстве.