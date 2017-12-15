В Москве по подозрению в мошенничестве арестовали замглавы Росимущества

Тверской суд в Москве арестовал заместителя руководителя Росимущества Елену Паткину, со ссылкой на опубликованные судом данные пишет «Коммерсантъ». Решение было принято 11 декабря, 13 декабря его обжаловали.

По данным издания, Паткину подозревают в хищении 150 миллионов рублей со счетов Росимущества. Чиновницу задержали на Казанском вокзале 10 декабря после того, как она приехала из Татарстана. В Казань женщина уехала 22 ноября, взяв больничный. «Коммерсантъ» отмечает, что в день отъезда Паткиной ФСБ и ГУЭБиПК МВД провели обыски по 15 адресам, включая кабинеты Росимущества в Никольском переулке.

Обыски были связаны с возбуждённым в августе уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудников Росимущества заподозрили в обналичивании денег ведомства при помощи бизнесмена Андрея Южакова, на которого было зарегистрировано около 20 фирм. По версии следствия, деньги на «обнальную площадку» выводились с балансового счёта Росимущества, на который поступали средства участвовавших в торгах компаний. Высокопоставленные сотрудники ведомства называли хранящиеся на этом счету сотни миллионов рублей «безхозными».

В рамках расследования 24 ноября были задержаны ранее работавшие бухгалтерами управления Росимущества по Московской области Наталья Нугаева и Марина Чичерина. Нугаева решила сотрудничать со следствием и была помещена под домашний арест, Чичерина находится в СИЗО. «Коммерсантъ» пишет, что Паткина в ходе судебного заседания отказалась давать какие-либо объяснения. Советник руководителя Росимущества Денис Лазарев ответил изданию, что об аресте Паткиной ему ничего не известно и что она находится на больничном.