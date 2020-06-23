В Москве открываются рестораны, фитнес-клубы и детские сады

Власти Москвы объявили о переходе к очередному этапу отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщается на официальном портале правительства Москвы и в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

С 23 июня в столице откроются физкультурно-оздоровительные комплексы, детские сады и объекты общепита. Без ограничений заработают библиотеки и детские сады, также полностью откроются рестораны и кафе. К обычному режиму возвращаются учреждения социальной защиты населения, центры «Мои документы», речные трамваи, будут сняты ограничения на использование городской общественной инфраструктуры.

«Детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта — заниматься на уличных тренажёрах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы», — написал мэр города.

Кроме того, отменяются ограничения на работу туристических агентств, однако проводить экскурсии по Москве пока нельзя. Проводить массовые мероприятия также запрещено, а в общественных местах необходимо носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Правительство Москвы отмечает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице стабилизировалась.

«Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль. По сравнению с неделей 8–14 июня среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%. В субботу, 20 июня, впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше тысячи новых случаев», — сообщил Сергей Собянин.

Режим самоизоляции, действовавший в Москве с конца марта, был отменён с 9 июня, постепенное снятие ограничений в столице началось 12 мая.