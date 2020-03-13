В Москве начальника угрозыска и его подчиненную уволили за фотосессию в морге

В Москве начальник угрозыска отдела МВД «Щукино» Вячеслав Горнеев и оперуполномоченный этого отдела Татьяна Пулрышева уволены за фотографии из морга, где они позируют на фоне тел погибших людей, пишет «Интерфакс».

Фотосессию майора Горнеева и старшего лейтенанта Пулрышевой обнаружило управление собственной безопасности ГУ МВД. Силовиков уволили после служебной проверки с формулировкой «за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». Замначальника УВД по СЗАО Алексей Кориненко, начальник отдела МВД по району Щукино Иван Понятойкин и начальник отдела угрозыска УВД по СЗАО Сергей Гладышев также будут уволены из органов внутренних дел в аттестационном порядке как не соответствующие занимаемым должностям. Кроме того, за «упущения в кадровой работе» начальник УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД по Москве Анатолий Фещук предупреждён о неполном служебном соответствии.