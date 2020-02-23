В Москве мужчина за день получил 25 штрафов за посты в соцсетях

В Москве мужчина по фамилии Завертяев за один день получил 25 штрафов за музыку и картинки, которые он выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Соответствующая информация была размещена в картотеке суда.

Как пишет «МБХ медиа», все дела были рассмотрены 24 января в Тушинском суде Москвы. Завертяев получил штрафы за размещение во «ВКонтакте» рун «Одал» и «Альгиз», фотографий с символом «Чёрное солнце» и с символикой танковой дивизии «Мёртвая голова», а также за флаг и герб Третьего рейха. Также он разместил на своей странице песни групп «Коловрат», «Банды Москвы» и «Доберман», включённые в список экстремистских материалов. Таким образом, суд постановил выплатить 22 штрафа за демонстрацию нацистской символики и 3 штрафа за распространение экстремистских материалов. Размер каждого штрафа составляет тысячу рублей.

Во всех случаях Завертяев признал свою вину, при этом он отметил, что выкладывал все материалы для себя, не преследуя каких-либо целей. О том, что опубликованные им картинки запрещены законом, а песни включены в список экстремистских материалов, мужчина якобы не знал.