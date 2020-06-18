В Москве мужчина ворвался в квартиру к знакомой и расстрелял всю её семью

В Москве мужчина ворвался с карабином в квартиру к своей знакомой, которая отказала ему в близости, и расстрелял всю её семью. После этого нападавший совершил самоубийство. Погибла 26-летняя Елизавета Хлюпина, её мать Светлана Тивченко и четырёхлетний сын Артём.

«Соседи, услышав хлопки, обратились в правоохранительные органы, сообщив, что ранее к женщине в квартиру зашёл сожитель. [...] В квартире жилого дома [...] обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребёнка с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении главного следственного управления СКР по Москве.

Как рассказала ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, по предварительным данным, мужчина совершил массовое убийство из-за конфликта на бытовой почве.

Как пишет Baza, стрельбу устроил 21-летний Севастьян Путинцев, поводом для агрессии стал отказ женщины встречаться с ним.

По данным СМИ, погибшая Елизавета Хлюпина работала моделью в Доме моды Вячеслава Зайцева.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.