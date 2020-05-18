В Москве мужчина открыл стрельбу с балкона своей квартиры

Житель московского района Текстильщики вечером 18 мая открыл стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры. Предположительно, стрелявший был пьян.

«Полицейские прибыли на место происшествия и установили, что из окна квартиры неизвестный мужчина несколько раз выстрелил вверх», — рассказал ТАСС глава пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

По предварительным данным, мужчина стрелял из охолощенного автомата Калашникова, никто из прохожих не пострадал. Стрелок был задержан силами спецназа и полиции.