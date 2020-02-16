В Москве мужчина напал с ножом на прихожан храма и ранил двоих человек

В Москве 26-летний мужчина 16 февраля напал с ножом на прихожан Храма Святителя Николая, расположенного на Бакунинской улице. Он успел ранить двоих человек. Сейчас оба пострадавших находятся в травмпункте.

«Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошёл в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи», — сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как пишет Mash, нападавшего зовут Ефим Ефимов. По данным издания, он вошёл в храм и направился прямиком к алтарю, где батюшка проводил службу. Прихожане совместными усилиями смогли обезвредить мужчину с ножом.