В Москве мужчина избил врача скорой помощи, который приехал на вызов в спецкостюме из-за угрозы коронавируса

Житель Москвы избил врача скорой помощи, который приехал на вызов к его грудному ребёнку в специальном защитном костюме. 26-летний фельдшер был госпитализирован с различными травмами.

Как пишет телеграм-канал Mash, у малыша было подозрение на пневмонию. Медики, действуя по инструкции, прибыли на адрес в специальных защитных костюмах и масках — такое распоряжение поступило всем врачам из-за ситуации с коронавирусом. Отец начал кричать на врачей, требуя объяснить, почему они считают его ребёнка заразным. Затем он кинулся на них с кулаками.

В итоге разъярённый москвич сломал нос 26-летнему фельдшеру. Также у медика зафиксировали сотрясение головного мозга и ушибленные раны губы. Врач госпитализирован, а в отношении агрессора полицейские проводят проверку.

Как пишет телеграм-канал «112», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.