В Москве мошенница обманула банк на миллиард рублей

Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, 39-летняя жительница Московской области создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов и камней, затем она обратилась в один из коммерческих банков Москвы для получения кредита.

«Женщина предоставила фиктивные документы и указала в обеспечительных мерах товар, фактически отсутствующий в обороте, а именно лом и изделия из драгоценных металлов. Материальный ущерб составил более одного миллиарда рублей», — сказала Волк.

Факт мошенничества был обнаружен совместно сотрудниками московской полиции и ФСБ, в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в рамках которого провели более 20 обысков в московском регионе. Женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.