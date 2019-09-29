В Москве митинг в поддержку политзаключённых собрал более 20 тысяч участников

По данным ГУ МВД России по Москве, на согласованный митинг в поддержку политзаключённых «Отпускай», который 29 сентября прошёл на проспекте Сахарова пришло 20 тысяч человек. По информации «Белого счетчика», к 16:00 на митинг прошло 23,3 тысяч человек.

Как пишет Znak.com, акция в поддержку фигурантов «московского дела» и всех политических заключённых прошла мирно и без задержаний.

На организованный «Либертарианской партией» митинг «Отпускай» приехали Алексей Навальный, Григорий Явлинский и Евгений Ройзман и другие оппозиционные политики. Также на митинге присутствовали многие медийные персоны.

Выступающие говорили не только о фигурантах «московского дела», но и о деле «Нового величия», студенте МГУ Азате Мифтахове, обвиняемых по «ингушскому делу», возбуждёному после протестов из-за передачи части земель Ингушетии Чечне.

После завершения основной части акции протеста, часть присутствовавших отправились на одиночные пикеты к зданию администрации президента.