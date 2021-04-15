В Москве Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ по «квартирному делу»

Перовский райсуд Москвы признал юриста ФБК* Любовь Соболь виновной по делу о незаконном проникновении в квартиру тёщи предполагаемого отравителя Алексея Навального и назначил ей наказание в виде года исправительных работ, пишет «Медиазона».

Также с зарплаты Соболь по решению суда будут удерживать 10%. Как уточняет «Медиазона», назначенное Соболь наказание — условное. По словам судьи, если осуждённая в течение года не будет совершать административные нарушения и будет ходить отмечаться в УИС, то её судимость будет погашена ровно через год.

Напомним, 21 декабря Любовь Соболь приехала к дому Константина Кудрявцева, который, как считает политик Алексей Навальный, причастен к его отравлению. Соболь хотела задать ему несколько вопросов, однако Кудрявцев ей не открыл. В какой-то момент из соседней квартиры вышла женщина — Галина Субботина, которая приходится Кудрявцеву тёщей. Якобы по её заявлению на место и прибыли сотрудники полиции, которые задержали Соболь и других сотрудников канала «Навальный Live». Днём 25 декабря СК сообщил, что возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй о нарушении неприкосновенности жилища. Позже стало известно, что в деле появились ещё двое потерпевших — жена и сын Кудрявцева.

В ходе процесса Соболь заявила отвод судье Инне Шилободиной. Мотивируя требование, Соболь заявила, что судья отказывает в удовлетворении всех ходатайств, которые подают её адвокаты. Судья удалилась для принятия решения, а вернувшись, заявила, что ходатайство об отводе также не подлежит удовлетворению.

*По решению Минюста РФ ФБК внесён в реестр иностранных агентов.