В Москве изъяли 20 тонн контрабандного краба для продажи в Свердловской области

Россельхознадзор выявил прибывшую в Москву партию потенциально небезопасного краба весом 20 тонн, предназначенного для продажи на территории Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Россельхознадзора, продукт прибыл в Москву из Самарской области на адрес ООО «Производственно-торговая компания Рост». При проверке оказалось, что по документам он проходит как сырокопчёная колбаса и творог для реализации в Москве и Свердловской области соответственно. В ведомстве признали данные о происхождении партии краба недостоверными, а саму продукцию потенциально небезопасной.