В Москве и Московской области объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября

Власти Москвы объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября — в этот период будут закрыты МФЦ, кафе и рестораны, стоматологии, непродовольственные магазины, фитнес-клубы, салоны красоты, кинотеатры и другие организации, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Такие же меры введены в Московской области.

«В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации», — говорится в обращении Собянина.

В музеи и театры можно будет попасть по QR-кодам. Продуктовые магазины и аптеки продолжат работу, рестораны и кафе будут работать только навынос. Предоставление госуслуг приостановится — в центрах «Мои документы» и помещениях госорганов. В школах и детских садах объявят каникулы. Отдельно отмечается, что продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается.

После окончания локдауна с 8 ноября в Москве вводятся QR-коды для посещения мероприятий численностью более 500 человек. Транспортные карты непривитых людей старше 60 лет заблокируют.

Москва и область — лидеры по числу новых заболевших ковидом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве развивается по худшему сценарию.