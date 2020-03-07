В Москве хотят построить быстровозводимую клинику для пациентов с коронавирусом

На сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы появилось сообщение, что специалисты ведомства приступили к проектированию быстровозводимого медицинского центра. Предполагается, что больница будет построена в рамках плана по профилактике распространения коронавируса.

«Наша первоочередная задача — рассмотреть варианты расположения такого центра, просчитать сроки и способы строительства, проработать механизмы обеспечения медцентра всем необходимым», — рассказал Znak.com заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он также добавил, что инфекционный центр будет включать в себя медицинские боксы для размещения пациентов, санитарный пропускной пункт, помещения для дезинфекции, комнаты для размещения персонала на время работы центра и парковку.

Контролировать реализацию проекта будет специальный оперативный штаб. Сроки проведения работ не уточняются.