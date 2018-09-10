В Москве двух участников митинга против пенсионной реформы обвинили в нападении на полицейских

Следственный комитет предъявил обвинение двум участникам митинга против пенсионной реформы в Москве, сообщает телеграм-канал «Правозащита Открытой России».

Как сообщил адвокат Олег Елисеев, 24-летний Виктор Федосеев и 36-летний Василий Костылев были задержаны вечером 9 сентября на улице Большая Дмитровка и сейчас находятся в изоляторе на Петровке.

Федосеев обвиняется в нанесении «удара правым кулаком в область правого уха одного из полицейских». Костылева обвиняют в том, что он нанёс «один удар кулаком правой руки в область лица полицейского, а также один удар и захват за шею другого сотрудника».

Уголовное дело в отношении подозреваемых расследуется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Обвиняемые отказались от дачи показаний.