В Москве чиновники предложили штрафовать граждан, не следящих за здоровьем

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, выступая на Московском онкологическом форуме, предложила предусмотреть материальную ответственность для граждан, систематически не следящих за своим здоровьем, пишет «Интерфакс».

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе финансовую, ответственность он должен нести», — сказала Ракова.

Она отметила, что сейчас необходимо работать над тем, чтобы определённые обязательства накладывались на человека, если он не хочет заниматься своим здоровьем. Это может быть необходимо для того, чтобы обезопасить добросовестных граждан, заявила заммэра.