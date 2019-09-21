В Москве бесследно пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

В Москве полиция разыскивает 14-летнюю теннисистку Эрику Кварчия. Как сообщили в МВД Абхазии, 18 сентября девушка прилетела во Внуково из Самары и бесследно исчезла.

Как пишет Znak.com, по прилёте в Москву девушка перестала выходить на связь. Камеры аэропорта засняли, как она обнимается с неизвестным юношей. Позже выяснилось, что теннисистка несколько недель вела в соцсетях переписку с незнакомцем.

По данным проекта Baza, Эрика — ученица самарской школы олимпийского резерва. Неделю назад она выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису и заняла первое место на сочинском турнире.