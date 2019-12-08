В Москве арестовали бывшую заведующую роддомом, которая отказывалась проводить роженицам кесарево сечение, чтобы не портить статистику

Суд арестовал бывшую заведующую филиалом московского родильного дома № 27 Марину Сармосян по обвинению в ненадлежащем оказании медицинской помощи роженицам. Потерпевшими по делу проходят четыре женщины, которым Сармосян отказалась провести кесарево сечение. Из-за этого их новорождённые дети получили серьёзные травмы при прохождении через родовые пути, один из малышей умер.

Как пишет ТАСС, в отношении экс-заведующей возбуждены уголовные дела по статьям за халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным Mash, Марина Сармосян вела политику естественных родов и гордилась тем, что во вверенной ей клинике низкий процент кесаревых сечений.

Одна из рожениц рассказала в соцсетях, что, несмотря на отсутствие каких-либо патологий во время беременности, её ребёнок родился со множественными повреждениями из-за врачебных ошибок, в том числе передозировки обезболивающими и применения ряда агрессивных тактик, включая выдавливание и вакуум. При родах малыш получил отёк мозга, медики зафиксировали клиническую смерть. В итоге ребёнок выжил, но остался инвалидом.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в результате служебной проверки было принято решение об увольнении руководства роддома № 27 имени Спасокукоцкого — заведующей филиалом роддома Марины Сармосян, а также заведующих всех отделений.