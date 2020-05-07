В Москве арестовали банкира, подозреваемого в выводе из России 500 млрд рублей

В Москве задержан и арестован на два месяца бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов. Банкир подозревается в участии в деятельности преступного сообщества и выводе из РФ более 500 млрд рублей через молдавский банк.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы в отношении Олега Власова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июля 2020 года», — сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского суда.

По данным МВД, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. В 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд рублей. Денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц, а затем направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

В настоящее время Плахотнюк и ещё один из организаторов преступного сообщества молдавский бизнесмен Вячеслав Платон объявлены в международный розыск.