В Москве 10-летнего мальчика подстрелили на детской площадке

В Москве неизвестные выстрелили в 10-летнего мальчика, когда он уходил с детской площадки во дворе дома после игры в футбол. Как рассказали в ГСУ СКР по Москве, ребёнок почувствовал жжение в районе грудной клетки и увидел под одеждой металлический шарик, предположительно от пневматического пистолета.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили Znak.com в ГСУ СКР по Москве.

Как пишет Mash, стреляли из травматического оружия. Пока не установлена ни личность стрелка, ни место, откуда был произведён выстрел.