В Московской области задержали студента, готовившего массовое убийство в техникуме

В Зарайске Московской области МВД и ФСБ задержали 18-летнего студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума. По данным правоохранителей, Борис Банин вёл подготовку к массовому убийству учащихся и преподавателей учебного заведения. В момент задержания при себе у него был обнаружен пистолет.

Как пишет РБК, Банин учился в техникуме с октября 2018 года. У парня были постоянные конфликты с одногруппниками, преподавателями и соседями по общежитию. В итоге молодой человек решил убить их, а для совершения задуманного начал поиск оружия, боеприпасов к нему и взрывчатки.

По данным проекта Baza, преступление студент запланировал на 29 октября. Якобы у него был список из 8-9 человек, кого он намеревался убить. В списке в том числе был один преподаватель.

В отношении Банина возбуждено уголовное дело за приготовление к убийству двух и более лиц.