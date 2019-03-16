В московской больнице умерла певица Юля Началова

На 39-м году жизни скончалась певица Юлия Началова, об этом сообщает ряд СМИ и телеграм-каналов. По информации телеграм-канала Mash, певица умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отёка лёгких и мозга. Артистка попала в больницу 11 марта из-за скачка сахара в крови, так как она много лет болела диабетом. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции лёгких.

Юлия Началова начала выступать на сцене в пять лет. Первую популярность ей принесла победа на детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». Артистка записала восемь музыкальных альбомов. Также она снялась в фильмах «Герой её романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетёра» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007). Началова участвовала в телевизионных музыкальных проектах «Один в один» на канале «Россия 1» и «Два голоса» на телеканале СТС.