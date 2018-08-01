В Мосгоризбирком подали две заявки на референдум о повышении пенсионного возраста

В Мосгоризбирком подали две заявки на проведение референдума о повышении пенсионного возраста, со ссылкой на члена ЦИК от КПРФ Евгения Колюшина пишет «Интерфакс». Одна из них принадлежит КПРФ, которая подала заявку повторно, изменив формулировку вопроса, детали второй заявки не уточняются.

«По сообщениям печати, в горизбирком ещё раньше была подана инициатива примерно с таким же содержанием, правда, другая немножко формулировка», — сказал Колюшин.

Новая формулировка вопроса от КПРФ звучит так: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого даёт право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?».

Для того чтобы городская избирательная комиссия могла зарегистрировать заявку на референдум, ЦИК должен проверить документы и формулировку вопроса на соответствие законодательству.

Ранее, 27 июля, ЦИК отказала КПРФ в возможности провести референдум о повышении пенсионного возраста. В решении ЦИК сослалась на пункт закона о референдуме, в котором говорится о том, что выносимый на голосование вопрос должен исключать возможность его множественного толкования.

Вопрос, выбранный КПРФ для референдума, звучал так: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».