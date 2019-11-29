В Мосгордуме сорвали круглый стол о «методах борьбы с неугодными» из-за приглашения на него Навального

В Мосгордуме отменили запланированный круглый стол по теме «Конфискация без приговора. Изощрённость методов борьбы с неугодными», инициатором которого была депутат от КПРФ Елена Шувалова, из-за приглашения на мероприятие сотрудников ФБК и Алексея Навального, сообщила Шувалова в Instagram.

Участники круглого стола собрались у входа в Мосгордуму, но их отказались туда пускать. После этого Шувалова сообщила, что круглый стол отменили по решению главы фракции КПРФ Николая Зубрилина, о котором он ей не сообщил. В результате круглый стол решили провести в кабинете Шуваловой.

В Twitter штаба Навального в Москве рассказали, что к зданию пришли провокаторы, которые кричали и создавали давку. Некоторых собравшихся, в том числе Навального, пропустили в Мосгордуму по разовым пропускам, которые Шувалова и ещё несколько депутатов выписали на месте. После этого неизвестный мужчина ворвался в здание думы и выломал дверь в кабинет Шуваловой. Также туда пытались проникнуть через окно. В связи с этим депутат намерена подать заявление в полицию.