В Молдавии на выборах президента лидирует оппозиционный кандидат Майя Санду 

В Молдавии во втором туре президентских выборов побеждает лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, обоходя действующего главу государства Игоря Додона. Санду набрала 57,33% голосов, а Додон — 42,47%, следует из данных ЦИК страны.

Официально результаты голосования ЦИК Молдавии объявят до 22 ноября. Окончательное решение о признании итогов выборов президента примет Конституционный суд до 5 декабря. На сегодняшний день просмотрено 99,72% бюллетеней, Центризбиркому Молдавии осталось обработать только протоколы из-за рубежа.

Согласно Кодексу о выборах Молдавии, Центральная избирательная комиссия сочтёт выборы действительными, если один из кандидатов наберёт не менее 50% голосов избирателей. В первом туре выборов президента ни один из кандидатов не смог набрать половины голосов избирателей, явка составила около 42%. Явка во втором туре составила 52,78%.