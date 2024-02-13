В многоэтажке на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле произошёл пожар из-за непотушенной сигареты

Вчера, 12 февраля, в Нижнем Тагиле в многоквартирном доме № 32 на улице Космонавтов произошёл пожар. Как сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила, по предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём владельца квартиры. Мужчина курил в комнате, и в какой-то момент загорелся диван. Увидев возгорание, мужчина побежал за помощью к соседке, которая вызвала пожарных.

На место выехали три автоцистерны и восемь человек личного состава дежурных караулов. В результате пожара на площади 12 кв. метров повреждено домашнее имущество, пострадала отделка стен в квартирах на третьем и четвёртом этажах жилого дома. Справиться с возгоранием удалось за одну минуту, дознаватели МЧС проводят проверку.

Пожарные эвакуировали трёх человек, в том числе двух детей. До прибытия спасателей семь жителей эвакуировались самостоятельно.