В Минске журналисток «Белсата» приговорили к двум годам колонии за стрим протестов

Суд Фрунзенского района Минска приговорил сотрудниц польского телеканала «Белсат» Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову (псевдоним — Андреева) к двум годам колонии общего режима каждую, сообщается в телеграм-канале издания.

15 ноября 2020 года журналистки вели стрим с акции памяти Романа Бондаренко на «Площади перемен» в Минске, которую разогнала милиция.

По версии следствия, сотрудницы «Белсата» якобы осуществили сбор протестующих «путём озвучивания информации» в прямом эфире, что затем привело к остановке общественного транспорта. Журналистки отвергли обвинения, а их защита отмечала, что в день, когда они вели стрим, в Минске не было мобильного интернета. Кроме того, ни один из свидетелей со стороны обвинения не подтвердил, что действия журналисток привели к акции у мемориала.

Тем не менее их признали виновными в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Судья постановил уничтожить четыре ежедневника, наклейки и ткань красно-белого цвета, которые относились к вещественным доказательствам. У журналисток также конфисковали технику и жилеты с надписью «Пресса».