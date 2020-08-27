В Минске 30 человек с болгарками пытались прорваться в здание посольства Ливии (ВИДЕО)

Утром 27 августа около 30 человек с болгарками пытались прорваться в здание посольства Ливии в Минске. Нападавшие требовали от сотрудников дипведомства покинуть здание, в противном случае они угрожали начать штурм первого этажа.

Как пишет Tut.by, люди с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в здание. На место сначала прибыли бойцы ОМОНа, однако после распоряжения руководства они покинули здание.

Как рассказал РИА Новости временный поверенный в делах Ливии в Беларуси Астейт Мухаммед Марий, его избили. Дипломата пытались вытянуть из здания, но охранникам удалось его отбить.

По данным ТАСС, причиной инцидента стали внутренние противоречия между ливийскими дипломатами.

«Ситуация там складывается таким образом, что на территории дипмиссии, кроме аккредитованных дипломатов и административно-технического персонала, находятся лица, которые привлечены для охраны дипломатами посольства», — пояснили в МИД Беларуси, добавив, что ни от одной из сторон конфликта не поступало жалоб о телесных повреждениях, а правоохранительные органы никого не задерживали.

В МИДе пояснили, что белорусская сторона не может вмешиваться во внутренние дела ливийского дипломатического представительства. Министерство обратилось в МВД с просьбой об усилении охраны общественного порядка в районе ливийского посольства.