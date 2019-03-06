В Минобороны высказались об отказе от призыва на военную службу

В Генштабе вооружённых сил РФ заявили о нецелесообразности отказа от обязательного призыва на военную службу, со ссылкой на заявление главы организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского передаёт 360.tv.

По его словам, в Минобороны не считают, что стране нужно полностью отказаться от обязательного призыва на срочную службу в армию.

«Ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен», — заявил Бурдинский.

Он также добавил, что России «необходимо накапливать военно-обученный людской ресурс».

Представитель Генштаба также отметил, что в России и так постоянно растёт количество контрактников. По его словам, на сегодняшний день соотношение числа срочников и служащих по контракту составляет 1,7 к одному.