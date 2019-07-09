В Минкомсвязи выступили против передачи дорожных камер структурам «Ростеха»

В Минкомсвязи по итогам консультаций с регионами выступили против передачи структуре «Ростеха» функций всероссийского закупщика и оператора дорожных камер, пишет «Коммерсантъ».

«Я направил предложения в правительство, потому что рынок очень конкурентный, с хорошей динамикой. Рынок быстро развивается, быстро снижается стоимость благодаря конкуренции», — заявил министр связи Константин Носков.

Министерство в соответствии с поручениями президента РФ и вице-премьера Максима Акимова ещё в июне разослало в регионы телеграмму о подготовке постановления правительства о назначении ООО «ГЛОНАСС БДД» единственным «исполнителем закупок работ, услуг», связанных с применением комплексов фиксации нарушений ПДД и их обслуживанием. Речь идёт о дочерней структуре корпорации «Ростех», которой принадлежит 34% ГЛОНАСС БДД, ещё 30% у АО «ГЛОНАСС» и 36% у ООО «Сотка высоток». В мае представители «Ростеха» поясняли, что ГЛОНАСС БДД займётся созданием «автоматизированной системы контроля и повышения безопасности на дорогах». По данным источников газеты, с идеей определить единственного поставщика к президенту РФ Владимиру Путину обратился именно «Ростех». Предполагалось, что региональные власти должны в «максимально короткий срок» подготовить список вероятных зон контроля камер на местных дорогах.

Сейчас на дорогах установлено 12 тысяч стационарных и 3,8 тысячи мобильных дорожных камер. В ряде субъектов федерации (Московской, Курганской, Рязанской областях, Ингушетии, Чечне) власти заключили 10–12-летние концессионные соглашения и госконтракты с компаниями на установку и обслуживание камер. Инвестиции возвращаются за счёт оплаченных штрафов. Среди инвесторов — «Ростелеком», Vessolink, «Ситроникс», «МВС Груп» и другие компании. По подсчётам издания, в прошлом году общие доходы владельцев камер в регионах превысили 3,4 млрд рублей, «МВС Груп» в Подмосковье заработала 3,1 млрд рублей.

Но в феврале 2019 года вице-премьер Максим Акимов назвал дорожные камеры «средством коммерциализации» и призвал пересмотреть принципы государственно-частного партнёрства в этой области. В июне и июле в Госдуму были внесены два законопроекта, ограничивающие применение частных комплексов фиксации нарушений. О проверке дорожных камер и режимов их работы для «своевременного устранения массовых нарушений прав граждан» заявили и в Генпрокуратуре РФ, где обеспокоены, что комплексы стали «источником дохода» частных компаний.