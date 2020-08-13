В МИД РФ заявили о попытках внешнего вмешательства в дела Беларуси

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 13 августа, что Россия видит отчётливые попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Беларуси с целью расколоть общество. Также она назвала безосновательными попытки найти «русский след» в организации беспорядков в Республике.

«Обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением общественного порядка инцидентах в ряде белорусских городов, которые имели место после президентских выборов. На этом фоне отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнёрами на белорусские власти. Прослеживаются отчётливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», — цитирует дипломата ТАСС.

По её словам, применение подобных методов российская сторона неоднократно видела в других странах. Также Захарова подтвердила «заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Беларуси» и призвала к сдержанности и проявлению благоразумия.

«Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернётся в спокойное русло», — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что попытки испортить отношения между РФ и Беларусью обречены на провал, поскольку «Россия была и остаётся надёжным союзником и другом Беларуси и братского белорусского народа».