В Международный день инвалидов в Нижнетагильском цирке состоялось представление для особых детей 

В Нижнетагильском цирке прошла акция «Доктор цирк» (6+), приуроченная к Международному дню инвалидов. Почти 300 человек побывали на открытой репетиции новой новогодней программы «Кипиш, ёлка, Новый год» (6+). Детям с ОВЗ и их родителям показали отдельные номера программы, а в перерывах между ними каждый желающий мог задать свой вопрос артисту.

«Глобальная цель, которую ставит перед собой Росгосцирк, организовывая эту акцию, — донести до общества мысль о равных правах всех жителей страны, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщили в Нижнетагильском цирке.

Мероприятие прошло с соблюдением требований Роспотребнадзора, вход осуществлялся по QR-кодам. После представления дети пообщались с артистами и сфотографировались с животными.