В мэрии Нижнего Тагила создадут комиссию для привлечения чиновников к материальной ответственности за неэффективное расходование бюджетных средств 

При тагильской администрации создадут комиссию по неэффективным расходам, которую возглавит мэр Владислав Пинаев. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города. Неэффективными расходами, согласно документу, считаются пени, штрафы, неустойки, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные издержки. Комиссия будет заниматься их предупреждением и снижением. Чиновников, которые допускают такие расходы, планируется привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности.

«Вопросы на рассмотрение комиссии готовятся и выносятся финансовым управлением на основании выявленных неэффективных расходов. Учреждение, выставившее платёжное поручение на оплату за счёт бюджетных средств, предоставляет полный пакет оправдательных документов с приложением объяснительных руководителей учреждений», — говорится в постановлении администрации.

В состав комиссии вошли в числе прочих замглавы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов и начальник юридического управления администрации Алексей Буйнов.

Напомним, больше года назад мэрия Нижнего Тагила перешла на режим тотальной экономии бюджетных средств. Подразделениям тагильской мэрии рекомендовано не увеличивать численность сотрудников и не изменять категории должностей, так как это приведёт к росту расходов на оплату труда. Кроме того, работники не должны дублировать функции друг друга. Эти и ещё ряд рекомендаций распространяются не только на саму мэрию, но также на казённые, бюджетные и автономные учреждения. Введённые меры должны помочь избежать возможных проблем с дефицитом бюджета и выполнить все запланированные мероприятия.